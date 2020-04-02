Болельщики приморских команд после лишения финансирования написали письмо на имя Путина

Болельщики хоккейного клуба «Адмирал», футбольного клуба «Луч», баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» и волейбольной «Приморочки» после решения правительства Приморского клуба о лишении клубов финансирования на следующий сезон написали письмо на имя президента России Владимира Путина. Текст письма опубликован в группе болельщиков «Адмирала» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемый Владимир Владимирович!



Мы, болельщики хоккейного клуба «Адмирал», футбольного клуба «Луч», волейбольной команды «Приморочка» и баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», обращаемся к Вам в надежде на поддержку и понимание. Губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич 01.04.2020 г. заявил, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса (Covid-19).

Приморские спортивные профессиональные клубы до сегодняшнего момента не имели достаточного финансирования, что не мешало им достойно выступать в своих чемпионатах и в лигах. Хоккейный клуб «Адмирал», был создан в 2013 году, по Вашему распоряжению. Непосредственное участие в создании клуба принимал прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. Клуб сразу заявил о себе. За эти годы, ХК «Адмирал» несколько раз выходил в плей-офф, где бился с лидерами чемпионата. С самого своего зарождения, команда стала любима жителями Приморского края и узнаваема в других регионах нашей страны.

Футбольный клуб «Луч» был создан в 1958 году, сохранился в перестроечные времена и при развале СССР. Выступая в высших лигах страны, служил примером для мальчишек города и края. Жители края болеют за команду не одним поколением и целыми семьями. Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» возрожден в начале 2000-х годов. Клуб становился серебряным и бронзовым призёром Кубка России. Является чемпионом Суперлиги А сезона 17-18. В нынешнем сезоне шёл на лидирующих позициях до остановки чемпионата. Волейбольный клуб «Приморочка» за недолгие годы своего существования часто занимала и занимает призовые места и является ярким представителем приморского волейбола.

Мы очень обеспокоены тем, что команды, о которых идёт речь и которые представляют Приморский край и г. Владивосток (которому Вашим Указом от 13 декабря 2018 года был присвоен статус Столицы ДВФО) на Федеральной и Международных спортивных аренах, после улучшения мировой ситуации с распространением коронавируса (Covid-19), могут не вернуться в те чемпионаты и лиги, в которых они выступали до недавнего времени, а вскоре и вовсе прекратят свое существование.

Мы надеемся, что эпидемия, охватившая весь мир, вскоре закончится и все мы вернемся к своей привычной жизни. И поэтому обращаемся к Вам за помощью в сохранении профессионального спорта в Приморском крае, поскольку именно профессиональный спорт является одной из ниточек, позволяющей чувствовать жителей Приморского края частью нашей огромной страны и примером для детей, посещающих или готовящихся посещать спортивные секции. Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни!» — сказано в тексте письма (орфография сохранена).