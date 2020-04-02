Ерёменко: на выездах бывает всякое, стараюсь абстрагироваться от выкриков в свой адрес

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко прокомментировал решение КХЛ завершить сезон из-за коронавируса.

«Даже если посмотреть с точки зрения спорта – с турнира снялись сразу два клуба. Это уже нарушило весь регламент и привычный график соревнований. Но главное – то, что творится у нас в стране, да и почти во всём мире. Все чемпионаты прекращены. Есть угроза жизни людей. Это всемирная проблема. Теперь людям явно не до спорта. Да и, честно говоря, последний матч со «Спартаком» при пустых трибунах… Я считаю, что играть такие матчи без болельщиков – это просто преступление против хоккея.

Про себя скажу, что на домашних встречах мне болельщики очень помогают. Это же здорово, когда вся арена за тебя переживает. На выездах бывает всякое, но там я стараюсь абстрагироваться от выкриков в свой адрес и просто их не слышать. Хотя меня даже сын уже спрашивал: «Папа, ты разве не замечаешь, как тебя иногда чужие болельщики ругают?». Но я на это действительно не реагирую. На льду я полностью в игре», — цитирует Ерёменко «Матч ТВ».