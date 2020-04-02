Источник: Франсон покинет «Авангард», его заменит канадец Кёрран
Защитник Коди Франсон покинет хоккейный клуб «Авангард», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Его заменит 30-летний канадский игрок обороны Коди Кёрран, на протяжении двух последних сезонов защищающий цвета шведского «Рёгле».
32-летний Франсон в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 44 матчах, записав на свой счёт 16 (3+13) баллов при показателе полезности "+11" и 18 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на льду 21 минуту и 24 секунды за матч. В шести встречах Кубка Гагарина игрок набрал 5 (1+4) баллов.
Кёрран в сезоне-2019/2020 отыграл за «Рёгле» 48 матчей, набрав 49 (12+37) баллов при показателе полезности "+8".
Барабанова и Зуба ждут в НХЛ, Скабелку — в «Локомотиве». Таблица трансферов КХЛ
Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.
Читайте также
- 2 апреля 2020
-
19:41
-
19:22
-
19:13
-
18:57
-
18:48
-
17:59
-
17:30
-
17:17
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:14
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:01
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:46
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:19
-
10:55
-
10:26
-
10:10
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
06:55
-
05:20
-
00:43
-
00:18
Партнерский контент