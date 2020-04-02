Источник: Франсон покинет «Авангард», его заменит канадец Кёрран

Защитник Коди Франсон покинет хоккейный клуб «Авангард», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Его заменит 30-летний канадский игрок обороны Коди Кёрран, на протяжении двух последних сезонов защищающий цвета шведского «Рёгле».



32-летний Франсон в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 44 матчах, записав на свой счёт 16 (3+13) баллов при показателе полезности "+11" и 18 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на льду 21 минуту и 24 секунды за матч. В шести встречах Кубка Гагарина игрок набрал 5 (1+4) баллов.



Кёрран в сезоне-2019/2020 отыграл за «Рёгле» 48 матчей, набрав 49 (12+37) баллов при показателе полезности "+8".

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