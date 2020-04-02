Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»
Нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт «индейцев». 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс.
«Чикаго» подписал также контракты с Кевином Ланкиненом, Эваном Баррэттом и Мэттью Хаймором.
Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 защищал цвета хоккейного клуба «Сочи», проведя в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. В среднем Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.
Форвард провёл за «Сочи» два сезона, ранее он провёл 13 матчей за СКА.
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