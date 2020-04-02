Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»

Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт «индейцев». 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс.

«Чикаго» подписал также контракты с Кевином Ланкиненом, Эваном Баррэттом и Мэттью Хаймором.

Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 защищал цвета хоккейного клуба «Сочи», проведя в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. В среднем Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.

Форвард провёл за «Сочи» два сезона, ранее он провёл 13 матчей за СКА.

В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку?
Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020