Гретцки — Макдэвиду: ты выиграешь Кубок Стэнли, потому что слишком хорош

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки обратился к капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду.



«Когда ты выиграешь, а ты выиграешь Кубок Стэнли, чувство будет просто потрясающим. Ради такого работаешь всю жизнь, потому что даже в юном возрасте ты говоришь себе: „Коннор Макдэвид забил в овертайме седьмого матча“. А в случае поражения ты скажешь: „Ладно, у нас ещё будет шанс“. Так что ты всегда в выигрыше. Но после настоящей победы в Кубке чувство возникает поистине особенное. И тебе однажды это удастся, потому что ты слишком хорош.



Правда в том, что хоть мне и уделяли много внимания, тебя заметили уже в 16 лет и знали, что ты будешь первым номером драфта. Когда мне было 16-17 лет, половина мира говорила: „Вряд ли он будет хорош. Слишком маленький, слишком медленный“. Мой путь был немного другим, потому что на тебя оказывалось очень сильное давление. На тебя оказывалось повсеместное давление, но ты был успешен и оправдал все ожидания. Каждый год ты становился лучше и давал результат. Не думаю, что окружающие понимают, под каким давлением и микроскопом находятся люди вроде тебя, Сидни Кросби и Марио Лемье. Приходить в лигу вам намного сложнее, чем думают», — цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.