Алтыбармакян: для кого-то стало неожиданностью, что я подписал контракт с «Чикаго»

21-летний российский нападающий Андрей Алтыбармакян, выступавший в минувшем сезоне КХЛ за «Сочи», прокомментировал подписание контракта новичка с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».
«Для кого-то, может, и стало неожиданностью, что я подписал контракт с «Чикаго». Но я шёл к этой цели. Что хотел, то и получил, — сказал Алтыбармакян в эксклюзивном интервью русскоязычному сайту НХЛ. «Спасибо «Блэкхоукс», что дали мне этот договор. Буду работать и верить, что всё у нас получится. Я очень рад этому событию. К сожалению, не поехал доигрывать сезон в «Чикаго», потому что НХЛ взяла паузу из-за коронавируса. Но очень здорово, что мы подписали контракт на тех условиях, которые устраивают обе стороны.
Думаю, что я в этом сезоне ещё не поеду. Просто в «Чикаго» меня спокойно подведут к следующему чемпионату. В межсезонье пораньше туда отправлюсь, ко всему привыкну, пройду тренировочный лагерь. И буду пробиваться в основной состав. Пока других указаний мне не поступало».
Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 защищал цвета хоккейного клуба «Сочи», проведя в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. В среднем Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.
- 3 апреля 2020
-
02:32
-
00:42
-
00:17
- 2 апреля 2020
-
23:55
-
23:39
-
22:57
-
22:27
-
21:50
-
21:21
-
20:45
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:22
-
19:13
-
18:57
-
18:48
-
17:59
-
17:30
-
17:17
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:14
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:01
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:46