Алтыбармакян: для кого-то стало неожиданностью, что я подписал контракт с «Чикаго»

21-летний российский нападающий Андрей Алтыбармакян, выступавший в минувшем сезоне КХЛ за «Сочи», прокомментировал подписание контракта новичка с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».

«Для кого-то, может, и стало неожиданностью, что я подписал контракт с «Чикаго». Но я шёл к этой цели. Что хотел, то и получил, — сказал Алтыбармакян в эксклюзивном интервью русскоязычному сайту НХЛ. «Спасибо «Блэкхоукс», что дали мне этот договор. Буду работать и верить, что всё у нас получится. Я очень рад этому событию. К сожалению, не поехал доигрывать сезон в «Чикаго», потому что НХЛ взяла паузу из-за коронавируса. Но очень здорово, что мы подписали контракт на тех условиях, которые устраивают обе стороны.

Думаю, что я в этом сезоне ещё не поеду. Просто в «Чикаго» меня спокойно подведут к следующему чемпионату. В межсезонье пораньше туда отправлюсь, ко всему привыкну, пройду тренировочный лагерь. И буду пробиваться в основной состав. Пока других указаний мне не поступало».

Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 защищал цвета хоккейного клуба «Сочи», проведя в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. В среднем Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.