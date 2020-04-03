НХЛ может провести плей-офф из 16 команд, играя в четырёх разных городах

В Национальной хоккейной лиге продолжают обсуждение возможных форматов розыгрыша Кубка Стэнли. На данный момент сезон в НХЛ приостановлен на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса. Существует вероятность, что командам даже удастся доиграть регулярный чемпионат.

«В НХЛ обсуждают возможность проведения плей-офф в централизованном формате, когда 16 команд будут играть в четырёх разных городах. Конечно, пока этот формат не является приоритетным и говорить об этом рано.

Есть вариант с 20 в плей-офф, есть даже предложение сделать 24 команды в плей-офф. Лига будет стремиться всеми силами провести нормальный плей-офф, если это будет возможно», — отметил обозреватель TSN Пьер Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.