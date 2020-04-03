Алтыбармакян: с Панариным нас сравнивать нельзя, статистика у меня совсем не такая

Нападающий Андрей Алтыбармакян после заключения контракта новичка с «Чикако Блэкхоукс» ответил на вопрос о сравнениях с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который также начинал карьеру в НХЛ с «ястребов».

«Статистика у меня совсем немножко не такая, как у Панарина. Конечно, нас сравнивать нельзя. У каждого свой путь. Когда Артемий уезжал, он был одной из главных звёзд КХЛ. А я провёл третий неполный сезон в этой лиге.



Если же говорить о моём последнем сезоне в «Сочи», то для меня это был отличный вариант в КХЛ. Я каждый сезон расту и замечаю это. Считаю, что для 21 года провёл абсолютно нормальный чемпионат. Идеальных сезонов не бывает. Может, не всё получается, но я вижу, как прибавил в этом первенстве. Да, я сделал шаг вперёд. И знаю, где мне стоит добавить», — цитирует Алтыбармакяна пресс-служба НХЛ.