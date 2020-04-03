Алтыбармакян: с Панариным нас сравнивать нельзя, статистика у меня совсем не такая

Нападающий Андрей Алтыбармакян после заключения контракта новичка с «Чикако Блэкхоукс» ответил на вопрос о сравнениях с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который также начинал карьеру в НХЛ с «ястребов».
«Статистика у меня совсем немножко не такая, как у Панарина. Конечно, нас сравнивать нельзя. У каждого свой путь. Когда Артемий уезжал, он был одной из главных звёзд КХЛ. А я провёл третий неполный сезон в этой лиге.
Если же говорить о моём последнем сезоне в «Сочи», то для меня это был отличный вариант в КХЛ. Я каждый сезон расту и замечаю это. Считаю, что для 21 года провёл абсолютно нормальный чемпионат. Идеальных сезонов не бывает. Может, не всё получается, но я вижу, как прибавил в этом первенстве. Да, я сделал шаг вперёд. И знаю, где мне стоит добавить», — цитирует Алтыбармакяна пресс-служба НХЛ.
- 3 апреля 2020
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:01
-
09:41
-
09:20
-
09:06
-
07:00
-
02:32
-
00:42
-
00:17
- 2 апреля 2020
-
23:55
-
23:39
-
22:57
-
22:27
-
21:50
-
21:21
-
20:45
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:22
-
19:13
-
18:57
-
18:48
-
17:59
-
17:30
-
17:17
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:14