Квартальнов: в этом сезоне ротации было не так много, но у всех свой ад

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выступления команды в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Мы команда, которая больше всех входила в зону в этом сезоне. Весь сезон прошли довольно ровно. Ротации, как вы говорите, было не так много. Было много травм, болезней в этом году. Журналистов интересно послушать, вы говорите команды, истерзанные травмами. Но у всех свой ад. Кто-то не выносит это, а кто-то в угоду непонятно чего это говорит. Мы выходили из этих моментов, брали ребят из своих фарм-клубов, поэтому сезон прошёл довольно гладко. Все ребята были подготовлены», — сказал Квартальнов.

В этом сезоне команда Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.