Главный тренер «Ак Барса» Квартальнов оценил игру легионеров команды в этом сезоне

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил игру легионеров команды в этом сезоне.

«Считаю, что ребята-легионеры сыграли на своём достойном уровне. Азеведу – наш лидер, он неплохо сыграл, но, чтобы его раскрыть на большинство, ему нужны более мастеровитые партнёры. Химии немножко не хватало у игрока с другого края. Азеведу немножко не самореализовался. Это момент, который можно усилить.

Кормье был ключевым центральным нападающим, неплохо играет под воротами соперника, мы им очень довольны. Считаем, что у него есть потенциал. У Фрэттина сезон складывался не так успешно по результату по отношению с прошлым годом, но в плей-офф он сыграл очень здорово.

Рейдеборн нам помогал во многих играх, хотя и были неудачные матчи. Но он наш парень! Может добавить, он кубки выигрывал, мы позитивно смотрим на него. Виртанен – это был уже шестой иностранец, у него самый большой показатель полезности в плей-офф. Если взять в целом, то все ребята, пришедшие по ходу сезона, сыграли не так здорово, как те, кто был с нами с начала чемпионата. Ещё очень ровно сыграл Викстранд, мы им очень довольны», — сказал Квартальнов.