Якубов: Ткачёву дали всё лечение. Как только он вышел на лёд, стал капризничать

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов объяснил, почему в ходе регулярного чемпионата принял решение об обмене нападающего Владимира Ткачёва в «Локомотив».

«Парень получил серьёзную травму, лечился полтора месяца, ему дали всё лечение. Но только вышел на лёд, и в первых же играх стал капризничать, что мало игрового времени, нет большинства. Мы с главным тренером призывали его потерпеть, но тут начал агент игрока, и Ткачёв сказал, чтобы ему искали обмен. Им интересовались команды с Востока, но туда мы не могли отдать. Единственный вариант – «Локомотив».

Почему в обратном направлении проследовал именно Санников? У нас выбор был небольшой», — сказал Якубов на итоговой пресс-конференции казанского клуба.