Квартальнов: год назад Воронков был просто дрыщом, но правильно по мозгам воспринял работу

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру Даниса Зарипова, Дмитрия Воронкова и Артёма Галимова.

«Зарипова я посадил на лавку в матче с «Авангардом». Это была первая игра после небольшого перерыва, а они проходят где-то сумбурно, потому что практики игровой нет у ребят. Зарипов и не должен был этот матч играть, как это было после ноябрьской паузы на матчи сборной, и в третьем периоде Данис немножко не попадал в скорость игры. Вообще, если мы ведём в одну шайбу, то Зарипов тоже не выходит на последних минутах. Потому что нужны люди, которые хорошо делают разрушительную работу. Я вообще думал, что Зарипов сыграет меньше матчей в сезоне, но он правильно воспринял работу, другую систему.

В чём секрет Артёма Галимова? Он очень стрессоустойчивый игрок, и это говорит о многом. Он не боится играть в хоккей, берёт на себя ответственность. Как мы себя вели в отношении Воронкова после МЧМ, огораживали от критики? Да мы ничего практически не делали, просто дали ему играть. Год назад он был просто высоким дрыщом, но он правильно по мозгам воспринял работу, стал добавлять физически и ментально. Мы его ни в коем случае не напрягали после МЧМ, да он и сам сразу шаг вперёд сделал», — сказал Квартальнов.