Кадейкин: пока рано говорить о контракте с «Детройтом», учитывая текущую ситуацию в мире

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал информацию о переходе в клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз».
«Мы разговариваем с «Детройтом», но никаких окончательных решений нет. Пока рано говорить о контракте. Это даже невозможно технически, учитывая текущую ситуацию в мире с пандемией. Никто не знает, будут ли доиграны матчи текущего регулярного чемпионата, и тем более рано говорить о следующем сезоне. Конечно, есть желание попробовать себя в НХЛ, но остаётся много вопросов, и ничего ещё не решено», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.
В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф набрал 3 (0+3) очка. Игрок выступает за «Салават» второй сезон.
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