Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кадейкин: пока рано говорить о контракте с «Детройтом», учитывая текущую ситуацию в мире

Кадейкин: пока рано говорить о контракте с «Детройтом», учитывая текущую ситуацию в мире
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал информацию о переходе в клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз».

«Мы разговариваем с «Детройтом», но никаких окончательных решений нет. Пока рано говорить о контракте. Это даже невозможно технически, учитывая текущую ситуацию в мире с пандемией. Никто не знает, будут ли доиграны матчи текущего регулярного чемпионата, и тем более рано говорить о следующем сезоне. Конечно, есть желание попробовать себя в НХЛ, но остаётся много вопросов, и ничего ещё не решено», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф набрал 3 (0+3) очка. Игрок выступает за «Салават» второй сезон.

Источник: нападающий «Салавата» Кадейкин перейдёт в «Детройт»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020