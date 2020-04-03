Крикунов: НХЛ нужно отработать контракты со спонсорами, в КХЛ решение уже принято

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался против возобновления розыгрыша плей-офф КХЛ летом.

«Во-первых, никто не знает, когда всё это закончится. Если это произойдёт к июлю, там уже надо будет готовиться к новому сезону. И я вообще не пойму, о чём разговор. Уже принято решение. Чемпионат остановлен. Не пойму, о чём речь.

В НХЛ всё ещё надеются доиграть сезон? У них контракты со спонсорами и телевидением. Им надо отработать эти деньги. Провести турнир шести в одном городе? Это будет совсем не Кубок Гагарина», – цитирует Крикунова «Спорт день за днём».

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 213 тыс.