Крикунов: НХЛ нужно отработать контракты со спонсорами, в КХЛ решение уже принято

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался против возобновления розыгрыша плей-офф КХЛ летом.
«Во-первых, никто не знает, когда всё это закончится. Если это произойдёт к июлю, там уже надо будет готовиться к новому сезону. И я вообще не пойму, о чём разговор. Уже принято решение. Чемпионат остановлен. Не пойму, о чём речь.
В НХЛ всё ещё надеются доиграть сезон? У них контракты со спонсорами и телевидением. Им надо отработать эти деньги. Провести турнир шести в одном городе? Это будет совсем не Кубок Гагарина», – цитирует Крикунова «Спорт день за днём».
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 213 тыс.
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