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У кого из российских новичков в сезоне-2019/2020 будет больше шансов себя проявить в НХЛ?

У кого из российских новичков в сезоне-2019/2020 будет больше шансов себя проявить в НХЛ?
Хоккей / НХЛ 0

Вчера, 2 апреля, нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс». 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс.

Ранее появилась информация, что к заключению контракта с «Оттавой Сенаторз» близок защитник СКА Артём Зуб, а его одноклубник Александр Барабанов входит в сферу интересов «Торонто Мэйпл Лифс» и «Аризоны Койотс».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «У кого из российских новичков в сезоне-2019/2020 будет больше шансов себя проявить в НХЛ?».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Также ожидается, что Кирилл Капризов продолжит карьеру в «Миннесоте Уайлд», а Илья Сорокин станет голкипером «Нью-Йорк Алйендерс».

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