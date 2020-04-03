Вчера, 2 апреля, нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс». 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс.
Ранее появилась информация, что к заключению контракта с «Оттавой Сенаторз» близок защитник СКА Артём Зуб, а его одноклубник Александр Барабанов входит в сферу интересов «Торонто Мэйпл Лифс» и «Аризоны Койотс».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «У кого из российских новичков в сезоне-2019/2020 будет больше шансов себя проявить в НХЛ?».
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
Также ожидается, что Кирилл Капризов продолжит карьеру в «Миннесоте Уайлд», а Илья Сорокин станет голкипером «Нью-Йорк Алйендерс».
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