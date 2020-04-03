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Марьямяки: КХЛ – лига высокого уровня, но меня беспокоят размеры площадки

Марьямяки: КХЛ – лига высокого уровня, но меня беспокоят размеры площадки
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал, что считает себя приверженцем площадок европейского формата.

«Я уверен, что КХЛ – лига высокого уровня. Но меня как тренера беспокоят размеры площадки. Я предпочитаю классические европейские, 60х30. В следующем сезоне нам придётся перестраиваться, посмотрим, что нужно будет менять в игре.

Жёсткий потолок зарплат? Мы знаем, какую цель преследует эта идея, и видим хорошие примеры того, как с введением потолка выравнивается уровень команд в других лигах. Что же касается цели — ею была и останется победа, мы хотим в конце концов порадовать своих болельщиков и завоевать Кубок Гагарина», — цитирует Марьямяки пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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