Марьямяки: КХЛ – лига высокого уровня, но меня беспокоят размеры площадки
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал, что считает себя приверженцем площадок европейского формата.
«Я уверен, что КХЛ – лига высокого уровня. Но меня как тренера беспокоят размеры площадки. Я предпочитаю классические европейские, 60х30. В следующем сезоне нам придётся перестраиваться, посмотрим, что нужно будет менять в игре.
Жёсткий потолок зарплат? Мы знаем, какую цель преследует эта идея, и видим хорошие примеры того, как с введением потолка выравнивается уровень команд в других лигах. Что же касается цели — ею была и останется победа, мы хотим в конце концов порадовать своих болельщиков и завоевать Кубок Гагарина», — цитирует Марьямяки пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Марьямяки: три дня назад «Йокерит» предвкушал плей-офф, потом пошли новости со всего мира
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