«Ак Барс» продлил контракт с Рейдеборном
Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новый контракт с вратарём Адамом Рейдеборном, информирует официальный сайт казанского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один сезон.
В сезоне-2019/2020 28-летний Рейдеборн в составе «Ак Барса» одержал 21 победу в 36 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,11 шайбы и отражая 91,3% бросков. В плей-офф вратарь участия не принимал.
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» обыграли «Нефтехимик» со счётом 4-0.
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