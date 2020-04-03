Якубов: не могу сказать, что у «Ак Барса» возникли проблемы с легионерами

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов высказался о возможном отъезде игроков в Северную Америку.

«Нам всем нужно сначала перебороть эту болезнь. Эту беду, которая к нам пришла. Мы все в равных условиях. Какие-то игроки уедут. Но мы заранее знали, что за океан отправятся Кирилл Капризов, Илья Сорокин… Эти потери были запланированными.

И никто не знает пока, как будет проходить чемпионат. Когда заново стартует НХЛ. Будут ли они играть? Поэтому сейчас нужно всем вместе собраться дружно и справиться с этим несчастьем. А потом дальше жить, играть в хоккей. Болеть за команды, заниматься спортом, смотреть матчи.

Не могу сказать, что у нас теперь возникли проблемы с легионерами. Переговоры идут нормально. Я живу за городом. Моё утро начинается с зарядки, а потом я целый день веду переговоры. Агенты, игроки — все настроены позитивно и с пониманием. У всех один вопрос. Когда всё это кончится, когда мы начнём дышать полной грудью. Ну а пока — о чём можно говорить? Мы не знаем, что будет после 30 апреля», — приводит слова Якубова «Матч ТВ».