«Монреаль» продлил контракт с форвардом Дофеном
«Монреаль Канадиенс» продлил контракт с нападающим Лораном Дофеном, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на год. По контракту он будет зарабатывать $ 700 тыс. в НХЛ и $ 175 тыс., если отправится в АХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Монреаль» набрал 71 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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