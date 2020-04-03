Несколько хоккеистов «Юности» продолжат карьеру в КХЛ

Спортивный директор минской «Юности» Алексей Торбин признался, что несколько хоккеистов его команды продолжат карьеру в КХЛ.

«Сегодня уже можно сказать, несколько хоккеистов уже подписали контракты в КХЛ, их выкупили. Не хотели это публиковать, пока не закончится чемпионат. Уже есть определенные потери», — отметил Торбин в эфире «Беларусь 5».

Напомним, в пятом матче финальной серии чемпионата Беларуси «Юность» в овертайме обыграла солигорский «Шахтёр» со счётом 3:2. Таким образом, минский клуб выиграл серию со счётом 4-1.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Владислав Ерёменко. Дублем в составе «Юности» отметился форвард Станислав Лопачук. Шайбы у «Шахтёра» забросили Александр Жидких и Роман Крикуненко.