Тренер «Юности»: мы выиграли всё на внутренней арене, но нет предела совершенству

Главный тренер минской «Юности» Александр Макрицкий поделился эмоциями от победы в чемпионате Беларуси.

«Какие могут быть эмоции, когда команда побеждает? Мы шли к этому весь год, хотя наш путь складывался непросто и в ходе регулярного сезона, и в плей-офф. Мы сделали это!

Конечно, только радостные эмоции. Поздравляю всех болельщиков нашей команды – как у нас в стране, так и за её пределами. Потому что за нами сейчас очень внимательно следили. Приятно, что команда добилась своего и победила.

В принципе, этот сезон стал лучшим в истории минской «Юности». Мы выиграли всё на внутренней арене – Кубок Салея, регулярный чемпионат и Кубок Президента. В Лиге чемипонов мы дошли так далеко, как ещё не заходили.

Расти всегда есть куда. Нет предела совершенству – останавливаться нельзя ни в коем случае. Нужно двигаться только вперёд и развиваться – как клубу, так и команде. И каждому игроку в отдельности. Этот процесс бесконечный.

Что касается Лиги чемпионов… Честно скажу, мы и в этом году могли зайти дальше при определённых нюансах. Я в это абсолютно верю. Посмотрим, как сложится в дальнейшем», — приводит слова Макрицкого пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.