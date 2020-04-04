Агент: Марченко будет играть в КХЛ ещё два года, затем он уедет в «Коламбус»
Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий в НХЛ интересы нападающего СКА Кирилла Марченко, выразил уверенность, что 19-летний форвард в ближайшем будущем станет игроком «Коламбус Блю Джекетс».
«Марченко будет играть в КХЛ ещё два года, затем он уедет в «Коламбус». Вы получите удовольствие от него в «Блю Джекетс», — приводит слова Гандлера The Athletic.
В минувшем сезоне Марченко в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 16 (7+9) очков, в четырёх матчах плей-офф — 5 (3+2).
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Коламбус» набрал 81 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Кекяляйнен: «Коламбусу» нельзя упустить Воронкова
Читайте также
- 4 апреля 2020
-
00:41
-
00:00
- 3 апреля 2020
-
23:53
-
23:46
-
22:56
-
22:33
-
22:18
-
22:00
-
21:47
-
21:38
-
20:58
-
20:25
-
20:01
-
19:51
-
19:41
-
18:59
-
18:40
-
18:26
-
18:00
-
17:51
-
17:37
-
16:26
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:02
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
12:55
-
12:17
-
12:03
-
11:55
Партнерский контент