Агент: Марченко будет играть в КХЛ ещё два года, затем он уедет в «Коламбус»

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий в НХЛ интересы нападающего СКА Кирилла Марченко, выразил уверенность, что 19-летний форвард в ближайшем будущем станет игроком «Коламбус Блю Джекетс».

«Марченко будет играть в КХЛ ещё два года, затем он уедет в «Коламбус». Вы получите удовольствие от него в «Блю Джекетс», — приводит слова Гандлера The Athletic.

В минувшем сезоне Марченко в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 16 (7+9) очков, в четырёх матчах плей-офф — 5 (3+2).

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Коламбус» набрал 81 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.