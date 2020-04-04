Вайсфельд: к Мозякину претензий нет. Он руки менеджерам «Металлурга» не выкручивал

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию между магнитогорским «Металлургом» и нападающим Сергеем Мозякиным, который отклонил предложение клуба о новом контракте.

«Вокруг Мозякина сейчас столько разговоров, потому что он статусный игрок. А между тем ситуация банальнейшая! Работодатель не может договориться с работником о новом соглашении. Будь на месте Мозякина менее известный игрок, никто бы на это не обратил внимания. Ведь всё происходит по правилам, никто никого не обманывает. «Магнитка» сделала предложение. Сергея оно не устроило. Всё.

При этом Мозякин редко менял клубы. Играл всего в трёх командах — ЦСКА, «Атланте» и «Металлурге». Начало его пути в Ярославле не считаю. Его не обвинишь, что по клубам скачет в поисках личной выгоды. Но в данной ситуации отлично понимаю логику обеих сторон.

«Магнитка» рассуждает примерно так: «Человеку 39 лет. Чего выпендривается?». А Мозякин может ответить: «Да, мне 39, но я лучший игрок вашей команды. Посмотрите статистику». Раз Сергея не устроило предложение «Металлурга», значит, у него есть другие, более привлекательные варианты. Не думаю, что он отверг контракт «Магнитки» по принципу «за такие деньги не буду играть ни при каких обстоятельствах». По моим ощущениям, Мозякин в хоккей ещё не наигрался.

А что касается слишком высокой зарплаты Сергея в минувшие годы… Ему что, надо было от неё отказываться? Да, Мозякин, говорят, зарабатывал 180 миллионов в год, а с бонусами — все 220. Но ведь «Магнитка» сама предложила ему такие деньги. Это было гарантией, что он поедет играть именно в Магнитогорск, а не куда-то ещё.

Да, в своё время «Магнитка» могла дать Сергею, скажем, 160 или даже 140. И он бы, возможно, согласился. Но тогда был риск, что, к примеру, «Ак Барс» или ещё кто-то дадут 150 и Мозякин уйдёт туда. Но уральский клуб дал сразу 180, и все конкуренты отпали. Так что тут к Мозякину никаких претензий нет. Он руки менеджерам не выкручивал.

Сейчас ситуация изменилась. Уверен, форвард согласен пойти на понижение зарплаты. Но не на такое, как предлагает «Металлург», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».