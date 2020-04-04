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Экс-голкипер НХЛ: новая экипировка повлияла на вратарский стиль, исчез фактор страха

Экс-голкипер НХЛ: новая экипировка повлияла на вратарский стиль, исчез фактор страха
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом голкипер Шон Бурк поделился мнением об изменившемся стиле игры вратарей после введения новой экипировки.

«У нас была не очень хорошая защита. Я играл в нагруднике и нарукавниках отдельно в молодёжной команде. Там не было специальной защиты для плеч или локтей. Да, всё было закрыто, но в той экипировке всё равно было больно после броска. Поэтому вратари стремились чаще ловить шайбу, а не блокировать её. На «баттерфляй» садились только в случае крайней необходимости. Так что экипировка очень сильно повлияла на манеру игры вратарей, потому что исчез фактор страха. Это правда», — приводит слова Бурка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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