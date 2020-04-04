Лукашенко — о зрителях на хоккее: 10 дней прошло — все живы и здоровы. Ни одной проблемы

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему в стране не запрещаются спортивные мероприятия из-за коронавируса.



«Спортивный образ жизни, как и прогулки на свежем воздухе, – залог хорошего иммунитета. Это касается спортсменов, а что до зрителей… Хотите – пожалуйста, приходите. Нет значит нет.



МЧС, военные и МВД, небольшие группы ребят попросили: мы хотим. Хорошо, отдельно посадили их. Они всё равно тусуются и трутся друг о друга в этих казармах. И вот они, эти три компании, бээрэсэмовцы, комсомольцы сидели несколько человек. Начальники сидели, я видел. И прочие. Посмотрите: все, кто сидел – 10 дней прошло, – живы и здоровы, слава богу.



Говорю главе администрации: «Слушай, Игорь Петрович, понаблюдай за этими военными ребятами. Вот прошло уже столько времени, неделя целая. Кто там, есть какие-то проблемы?» Ни одной проблемы», – цитирует Лукашенко «Белорусский хоккей» со ссылкой на эфир СТВ.

«Лукашенко издевается над планетой. Беларусь гуляет на улицах, и он сам играет в хоккей» В Беларуси продолжаются финальная серия Экстралиги «Шахтёр» — «Юность» и любительские турниры. Жириновский недоволен.