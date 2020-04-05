Савицкис — о тренере рижского «Динамо»: вернёмся к кандидатуре Тамбиева

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что в латвийском клубе вернутся к рассмотрению кандидатуры Леонида Тамбиева на должность главного тренера.

«Новостей по поводу нового главного тренера пока нет. К кандидатуре Тамбиева мы вернёмся. Бюджет будет на прошлогоднем уровне. Площадку обязательно переделаем», – цитирует Савицкиса ТАСС.

В марте Тамбиев возглавил «Адмирал», однако 1 апреля стало известно, что Министерство спорта Приморского края приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. В результате приморский клуб принял решение отказаться от участия в новом сезоне КХЛ.