Источник: многократный призёр чемпионата Швеции Валльсон может возглавить рижское «Динамо»
Известный шведский тренер Ханс Валльсон является одним из трёх главных претендентов на должность главного тренера рижского «Динамо», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Последним местом работы 53-летнего специалиста был швейцарский «Цюрих» (сезон-2017/2018). В Швеции Валльсон дважды (2013, 2014) приводил «Шеллефтео» к золотым медалям и дважды (2015, 2016) — к серебряным. Специалист трижды (2013, 2015, 2016) признавался лучшим тренером местного чемпионата.
На место в рижском «Динамо» также претендуют Петерис Скудра и Леонид Тамбиев. В марте Тамбиев возглавил «Адмирал», однако приморский клуб принял решение отказаться от участия в новом сезоне КХЛ, после чего Тамбиев сообщил, что покинет «Адмирал».
Савицкис — о тренере рижского «Динамо»: вернёмся к кандидатуре Тамбиева
17 тренеров для КХЛ на следующий сезон. От Гончара до Знарка
Кто из тренеров может возглавить клубы КХЛ в следующем сезоне? Мы составили список из специалистов разного уровня, возраста и амбиций.
Читайте также
- 5 апреля 2020
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:11
-
11:55
-
11:20
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
07:00
-
06:17
-
05:41
-
00:52
- 4 апреля 2020
-
23:57
-
23:33
-
22:57
-
22:21
-
21:49
-
21:26
-
20:53
-
20:28
-
19:58
-
19:28
-
18:57
-
18:30
-
18:18
-
17:57
-
17:39
-
17:20
-
16:39
-
16:27
-
16:21
Партнерский контент