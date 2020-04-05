Источник: многократный призёр чемпионата Швеции Валльсон может возглавить рижское «Динамо»

Известный шведский тренер Ханс Валльсон является одним из трёх главных претендентов на должность главного тренера рижского «Динамо», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Последним местом работы 53-летнего специалиста был швейцарский «Цюрих» (сезон-2017/2018). В Швеции Валльсон дважды (2013, 2014) приводил «Шеллефтео» к золотым медалям и дважды (2015, 2016) — к серебряным. Специалист трижды (2013, 2015, 2016) признавался лучшим тренером местного чемпионата.

На место в рижском «Динамо» также претендуют Петерис Скудра и Леонид Тамбиев. В марте Тамбиев возглавил «Адмирал», однако приморский клуб принял решение отказаться от участия в новом сезоне КХЛ, после чего Тамбиев сообщил, что покинет «Адмирал».

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