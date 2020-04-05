Канадский врач — о сезоне НХЛ: да всем плевать на это. Лучше превратить арены в морги

Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи доктор Алан Драммонд ответил на вопрос, скоро ли могут возобновиться матчи НХЛ.

«Да всем плевать на это. Сейчас у всего мира может быть только одна цель. Как и все, я люблю спорт, но сейчас действительно не до него. В конце концов, спорт – это вид развлечения, когда высокооплачиваемые атлеты играют для нашего удовольствия. Сейчас мы сражаемся за наши жизни. Сейчас время сосредоточиться на одной и самой главной цели – борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали», – приводит слова Драммонда журналист Рик Уайстхэд.

Ранее президент США Дональд Трамп проводил встречу с комиссарами главных профессиональных лиг Северной Америки. На этой встрече Трамп выразил надежду на возвращение зрителей на трибуны в августе или сентябре.