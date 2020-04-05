Клефбом: пытаюсь держаться подальше от пожилых людей и скопления людей

Шведский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом поделился мнением о реакции властей родной страны на пандемию коронавируса. Швеция остаётся одной из немногочисленных стран в Европе, где обошлись без серьёзных ограничений и введения карантина. Действует лишь запрет на то, чтобы собираться группами более 50 человек.

«Да, ситуация отличается. В разных странах применяются разные тактики решения этой серьезной проблемы. Мне трудно быть здесь и говорить, что правильно, а что нет. Швеция движется в своём направлении, и мы просто должны это принять. Очевидно, что это большая проблема.



Мы просто должны стараться действовать наилучшим образом. Пытаюсь держаться подальше от пожилых и скопления людей. Это странно, но очень важно, чтобы сейчас все относились к этому серьёзно», – цитирует Клефбома Sportsnet.