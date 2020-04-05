Голкипер «Айлендерс» предложил помощь пострадавшим от коронавируса

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс включился в борьбу с пандемией коронавируса. 34-летний немецкий вратарь предложил свою помощь нуждающимся людям.

«Не ложитесь спать с пустым животом или ощущением тревоги. Не бойтесь и не беспокойтесь. Напишите мне, и мы будем счастливы поделиться тем, что имеем. Сейчас мы все должны держаться вместе. Берегите друг друга», — написал Грайсс в своём «инстаграме».

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. В мире зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 66 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 253 тыс. человек.