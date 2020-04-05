Макеев — о выступлении «Витязя»: нам не хватало физики

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев объяснил неудачные выступления подмосковной команды во второй половине сезона.
«Честно говоря, могу признаться в том, что нам не хватало физики. Особенно это сказывалось после того, как народ возвращался с Евротура. Считаю, что нам нужно было подтягивать именно этот компонент. Во многих матчах, в которых мы проиграли, нам не хватило именно физической силы. Был отрезок чемпионата, в котором команда немного просела. И я считаю, что дело здесь не в психологии или тактике, а только в физике. Нам немножко не хватило», — приводит слова Макеева Allhockey.Ru.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла СКА со счётом 0-4.
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