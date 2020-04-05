Ефимова назвала Овечкина лучшим российским спортсменом

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что считает Александра Овечкина лучшим российским атлетом на данный момент.

«Кого из российских спортсменов считаю лучшим на данным момент? Корону (смеется). На самом деле, Овечкина. До того, как сезон приостановили, я видела новости, что он всё время забивает. Наверное, он в этом году», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

34-летний Овечкин принял участие в 68 матчах текущего регулярного сезона, набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «-12». Всего за карьеру он провёл 1152 матча, в которых набрал 1278 (706+572) очков с коэффициентом полезности «+82».