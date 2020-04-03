«Ей есть что продемонстрировать». Фотограф оценила откровенные фото Ефимовой

Бывшая пловчиха, а ныне фотограф Евгения Каретина прокомментировала откровенные фотографии чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. Спортсменка периодически выкладывает соответствующие снимки в «Инстаграме».
«Юлия — медийная личность. Ей необходимо порой подогревать интерес к своей персоне. В этом нет ничего плохого. Кроме того, ей есть что продемонстрировать», — приводит слова Каретиной «RT на русском».
Сама Каретина, однако, не стремится привлекать внимание подобным образом.
«Уже довольно давно я перестала выкладывать свою личную жизнь и детей. В определённый момент поняла, что мне не хочется выставлять это на всеобщее обозрение. В социальных сетях показываю творчество, так как хочется делиться с людьми своим умением. Но не исключаю, что когда-нибудь среди моего портфолио будут мелькать и семейные кадры», — добавила она.
- 3 апреля 2020
-
12:17
-
11:12
-
10:43
-
10:17
-
10:13
-
10:00
-
09:14
-
08:33
-
00:38
-
00:02
- 2 апреля 2020
-
23:43
-
23:28
-
23:19
-
22:54
-
22:07
-
21:08
-
20:54
-
19:40
-
19:04
-
18:03
-
17:46
-
17:32
-
17:04
-
16:40
-
16:31
-
16:18
-
16:13
-
15:52
-
15:50
-
15:05
-
14:24
-
13:43
-
13:15
-
11:19
-
10:42