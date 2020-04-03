«Ей есть что продемонстрировать». Фотограф оценила откровенные фото Ефимовой

Бывшая пловчиха, а ныне фотограф Евгения Каретина прокомментировала откровенные фотографии чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. Спортсменка периодически выкладывает соответствующие снимки в «Инстаграме».

«Юлия — медийная личность. Ей необходимо порой подогревать интерес к своей персоне. В этом нет ничего плохого. Кроме того, ей есть что продемонстрировать», — приводит слова Каретиной «RT на русском».

Сама Каретина, однако, не стремится привлекать внимание подобным образом.

«Уже довольно давно я перестала выкладывать свою личную жизнь и детей. В определённый момент поняла, что мне не хочется выставлять это на всеобщее обозрение. В социальных сетях показываю творчество, так как хочется делиться с людьми своим умением. Но не исключаю, что когда-нибудь среди моего портфолио будут мелькать и семейные кадры», — добавила она.