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Скопинцев: Назаров возился со мной, как с ребёнком. Не ожидал от него такого

Скопинцев: Назаров возился со мной, как с ребёнком. Не ожидал от него такого
Хоккей / НХЛ 0

Тренер московского «Динамо» Андрей Скопинцев рассказал о роли Андрея Назарова в своей адаптации в Америке, когда россияне играли за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я приехал на сборы в Австрии, где у нас был один контрольный матч с «Баффало» и ещё одна встреча с местным клубом. Селиванова не было, потому что у него была травма и он с командой не полетел в Европу. Там был только Андрей Назаров, и вот он мне очень сильно помог. Он везде ходил со мной, переводил, заступался за меня на льду. В общем, взял под опеку. Помогал с решением вообще всех вопросов. По человеческим качествам он просто молодец, даже не ожидал от него такого. Он понимал, что мне будет тяжело, и возился со мной, как с ребёнком. Андрей сразу объяснил мне всю нюансы и рассказал, куда я попал. Без него мне было бы очень тяжело.

Я за год в Германии очень сильно прибавил в немецком языке, потому что учил-то именно его. Начал всё понимать, уже мог общаться, но поехал в Финляндию, где начал учить финский язык. И тут сразу Америка. Я пытался учить английский язык, но за несколько лет выучить три иностранных языка – это было сложно. Да и я попал в команду, где были русские игроки. Конечно, в основном общался со своими. Если бы я был единственным россиянином в клубе, может быть, в плане изучения английского было бы и проще. А так, Назаров и Селиванов мне помогали с переводом», — рассказал Скопинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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