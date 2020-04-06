«Ничего себе, а это кто такой?» Скопинцев – о первой тренировке 16-летнего Овечкина

Андрей Скопинцев – человек с незаурядной хоккейной карьерой. Он начинал играть в хоккей в Электростали по соседству с нынешним главным тренером сборной России Алексеем Кудашовым. После перехода в «Крылья Советов» его хоккейный путь пересёкся с действующим президентом КХЛ Алексеем Морозовым.

В 1995 году Скопинцев уехал из Россию в Германию, откуда спустя сезон перебрался в финский ТПС, которым руководил легендарный тренер Владимир Юрзинов. В 26 лет Скопинцев был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» на драфте Национальной хоккейной лиги. Генменеджером «молний» на тот момент времени был Фил Эспозито. В «Тампу» Скопинцев отправился после двух сезонов, проведённых в Финляндии. Отыграв в Северной Америке, несколько нет Андрей Борисович вернулся на родину, где принял контрактное предложение московского «Динамо», за которое болел с самого детства.

Скопинцев — о «Динамо»: рад вернуться в великий клуб, в штабе все мои друзья

Тот сезон стал дебютным на взрослом уровне для 16-летнего Александра Овечкина, который впоследствии признавался, что сильно благодарен Скопинцеву за проявленное внимание и заботу к юному хоккеисту. В 2005 году знаменитый защитник впервые в карьере выиграл чемпионат России. В «Сибири» Скопинцев застал начало карьеры ещё одного обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко. После сезона-2011/2012 завершил свой насыщенный хоккейный путь в качестве игрока, завершив карьеру завоеванием Кубка Гагарина. Сейчас 48-летний Скопинцев тренирует защитников московского «Динамо», а мы вспоминаем его игровую карьеру.

Справка



Скопинцев Андрей Борисович

Родился 28 сентября 1971 года в городе Электросталь.

Чемпион России 2005, 2012. Обладатель Кубка Гагарина 2012.

Второй призёр чемпионата России 2010. Финалист Кубка Гагарина 2010.

Третий призёр чемпионата СССР 1991. Третий призёр чемпионата МХЛ 1993.

Второй призёр чемпионата Финляндии 1997.

Чемпион Евролиги 1997. Обладатель Суперкубка Европы 1998.

Включён в символическую сборную чемпионата МХЛ (Запад) 1995.

Участник Матчей «Всех звёзд России» 2001, 2002.

Участник пяти чемпионатов мира в составе сборной России.

«Юрзинов создал машину, которая просто катком по всем проходилась»

— Какие воспоминания остались от первых сезонов на высшем уровне?

— У «Крыльев Советов» тогда была молодая команда. Я пришёл туда после Электростали. Первый матч отыграл с «Соколом», а следом был ЦСКА с Быковым, Хомутовым и Каменским. Пожалуй, только Фетисова и Ларионова у них уже не было, а все остальные звёзды были на месте, но мы на эмоциях выиграли тот матч.



Конечно, тяжело было играть первый сезон, я в нём 20 матчей отыграл. Адреналин зашкаливал, но тогда доверяли молодым игрокам и ставили нас в состав. Дядьки Немчинов и Хмылёв были в той команде, и вот они сильно помогали молодым. Смотрел на опытных людей и потихоньку учился играть, вклинивался в это дело.



— Против кого было особенно сложно играть?

— «Динамо» тогда уже набирало обороты, ведь как раз при Юрзинове началась их гегемония. Эти игры стояли особняком, потому что они обладали таким подбором классных игроков. Мощная машина, которой было очень сложно противостоять. Мы не то чтобы боялись того «Динамо», но с ними было действительно тяжело играть. Юрзинов создал машину, которая просто катком по всем проходилась.

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— Обыграть любимый клуб было дополнительной мотивацией?

— Вы знаете, иногда просто не верилось, что это вообще правда. Думаешь: «Ёлки. Вроде бы только недавно смотрел за этими игроками по телевизору, а теперь играю против них». Понятное дело, что это добавляло эмоций, потому что хотелось себя проявить. Понимал, что нужно было дальше работать и догонять этих игроков, чтобы реализовать себя.

«В «Детройте» увидел таблицу рекордов. Самая крупная победа – над моими «Крыльями»

— Что за матчи были с лигой IHL в 1995 году?

— Первую часть серии я пропустил, потому что находился в расположении сборной России. А на вторую часть серии я полетел сразу после турнира на приз «Известий». Как сейчас помню, лететь нужно было в Финикс. Шесть матчей я отыграл в том противостоянии. Вы знаете, даже по тем временам это был совсем другой уровень хоккея. Физически было очень сложно выдерживать темп матчей, но зато потом, когда мы возвращались в Россию, было гораздо проще адаптироваться. На нашем уровне было уже легко играть, потому что скорости были намного меньше.



А тогда для нас это было потрясением. Вроде бы играем с фарм-клубами, но уровень был совсем другой. Самое начало второго периода, а счёт на табло уже 0:7. Когда я уже потом играл за «Детройт Вайперс», то увидел их таблицу клубных рекордов. Самая крупная победа в истории – над моими «Крыльями». 10:0 вроде или даже 11:0. И побили нас, и обыграли. Шок от уровня хоккея.



— Почему именно в Германии решили продолжить карьеру? Спустя столько времени это решение смотрится удивительным.

— На тот момент ничего странного в том решении не было, потому что немецкий и швейцарский хоккей были на подъёме. В свою очередь из нашего хоккея все ребята разъезжались – кто в Америку, кто в Европу. У нас в «Крыльях» работал канадский тренер Крис Рэйнольдс. Он позвонил мне и сказал, что возглавит «Аугсбург» и хочет видеть меня в команде. Недолго думая, я согласился.



Потом я уже узнал, что мной интересовался Юрзинов, но уже было поздно – я подписал контракт с немецким клубом.

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— Какие впечатления остались от первого сезона за рубежом?

— Тогда были разрешены только три легионера на команду, и в этой связи к иностранным игрокам предъявлялись повышенные требования. Должен забивать, отдавать, приносить результат. Там был один иностранный защитник, так он сыграл 10 матчей, и его сразу убрали. Там не ведут разговоры, а сразу убирают, если что-то не так. Приехал Гленн Андерсон, шестикратный обладатель Кубка Стэнли.



Хороший год получился. Начали чемпионат неудачно, но сумели попасть в плей-офф с 12-го, что ли, места. И в первом раунде убрали то ли шестую, то ли пятую команду. После сезона в Германии мне позвонил Владимир Владимирович (Юрзинов. – Прим. «Чемпионата») и сказал, что у меня есть резерв и его нужно использовать. Так я поехал в Финляндию.

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«Эспозито мне сразу сказал: «Почему ты не приехал, когда тебя сюда звали?»

— Российский тренер в иностранном клубе – это помощь или дополнительная ответственность?

— Сложнее от этого было, намного сложнее. В принципе ситуация была, как в Германии, только здесь было пять иностранцев. Но спрос был очень велик, потому русский игрок не имеет права подвести своего тренера. Да и уровень хоккея был выше, чем в Германии. К тому же ТПС был очень сильным клубом. Если сейчас посмотреть на тот состав, то можно увидеть элитных игроков. Там люди играли год-два и отправлялись в НХЛ потоком.



У меня ведь как сложилась ситуация. Я отыграл сезон, был выбран «Тампой» на драфте НХЛ, и мне предложили контракт. Но в то межсезонье команду сразу покинуло очень много хоккеистов. Владимир Владимирович попросил меня остаться в ТПС ещё на сезон. Я и остался. В целом это была полезная поездка, потому что сколько я играл за сборную России, на драфт не попадал, а тут сразу меня заметили. Шестой раунд, но в 26 лет – это был огромный успех.



— В НХЛ вы в итоге уехали в 27 лет. Как вас встретили в «Тампе»?

— Генеральным менеджером «Лайтнинг» был Фил Эспозито. И на первой встрече он мне сразу сказал: «Мы же тебя звали сюда год назад, когда команда шла на последнем месте. Ты почему тогда не приехал? Теперь тебе будет сложнее». Конечно, потом он сказал, что ничего страшного не случилось, но по его тону я понял, что он был недоволен моим решением.

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«Назаров возился со мной как с ребёнком. Не ожидал от него такого»

— Российские игроки «Тампы» помогали вам адаптироваться в новой обстановке?

— А их было не так много, как сейчас может показаться. Я приехал на сборы в Австрии, где у нас был один контрольный матч с «Баффало» и ещё одна встреча с местным клубом. Селиванова не было, потому что у него была травма, и он с командой не полетел в Европу. Там был только Андрей Назаров, и вот он мне очень сильно помог. Он везде ходил со мной, переводил, заступался за меня на льду. В общем, взял под опеку. Помогал с решением вообще всех вопросов. По человеческим качествам он просто молодец, даже не ожидал от него такого. Он понимал, что мне будет тяжело, и возился со мной, как с ребёнком. Андрей сразу объяснил мне всю нюансы и рассказал, куда я попал. Без него мне было бы очень тяжело.

— Вы приехали в США без знания английского языка после трёх сезонов в Европе?

— Понимаешь, как всё сложилось. Я за год в Германии очень сильно прибавил в немецком языке, потому что учил-то именно его. Начал всё понимать, уже мог общаться, но поехал в Финляндию, где начал учить финский язык. И тут сразу Америка. Я пытался учить английский язык, но за несколько лет выучить три иностранных языка – это было сложно.



Да и я попал в команду, где были русские игроки. Конечно, в основном общался со своими. Если бы я был единственным россиянином в клубе, может быть, в плане изучения английского было бы и проще. А так, Назаров и Селиванов мне помогали с переводом.

«Ну и куда ты приехал? Тут 10 защитников на одностороннем контракте»

— Как восприняли отправку в фарм-клуб?

— Я поехал в Америку с двусторонним контрактом. Сейчас все понимают, что такое двусторонний контракт НХЛ/АХЛ, а тогда подобного понимания у меня не было. Ну как же? Я ведь ехал пробиваться в НХЛ! Когда я приехал, мне Назаров сразу открыл глаза на мир: «Ты куда вообще приехал?». Я ему: «А что такого-то?». Он мне говорит: «Тут 10 защитников на одностороннем контракте. Ну и куда ты тут хочешь пробиться?». Андрей мне чётко объяснил политику партии. Что если оставлять меня в команде, значит, кого-то необходимо выставлять на драфт отказов, чтобы найти лишние деньги в платёжке.



А мы туда просто ехали с целью – попасть в НХЛ. Вроде бы неплохо отыграл тренировочный лагерь, но меня сразу отправили в фарм-клуб, в «Кливленд». Такая история была. Ты вроде приехал пробиваться в НХЛ, а заходишь в раздевалку фарм-клуба, а там места нет – всё битком. И половина игроков тоже на двусторонних контрактах, только уже с Ист-Костом (хоккейная лига Восточного побережья. – Прим. «Чемпионата»).

Фото: ebay.com

— Что лига фармов могла дать игроку в уже хорошем хоккейном возрасте?

— Да особой пропасти и не было. Конечно, НХЛ – более мастеровитая лига. Но там все бегут, все стараются, в некоторых моментах скорости даже повыше были. Я даже спрашивал у русских парней, а что за хоккей тогда в этом Ист-Косте? А они говорят, что и там все бегут и тоже хороший хоккей. Понимаешь, какой там уровень конкуренции во всех лигах?



Я приехал в «Кливленд», первый матч – и меня раздевают на игру седьмым защитником. Я про себя думаю: «А зачем я сюда приехал? Я седьмой защитник на матче ИХЛ. Как в НХЛ то попасть?». Проблема была ещё и в том, что эта команда не была чистым фармом «Тампы». Много игроков подписали односторонние контракты именно с «Кливлендом», и понятно было, что при прочих равных играть будут они. В той команде был такой защитник Джим Пэк, который сейчас работает со сборной Южной Кореи. У него два Кубка Стэнли, а он в этой лиге. Вот такая вот история.



— Часто слышали любимую североамериканскую фразу, что вы классный игрок, но просто нужно дождаться своего шанса?

— Да, конечно. Они любят улыбаться и рассказывать, что всё хорошо и всё в полном порядке. Мне говорили, что я произвёл хорошее впечатление, но вот сейчас нужно поехать в ИХЛ, чтобы подучить язык, адаптироваться. Но я-то думал, что сейчас поеду в «Кливленд» и получу игровое время, а там раз – и тоже нужно пробиваться в состав.



— Похожим образом и в «Атланте» всё развивалось?

— Да, только фарм-клуб базировался в Орландо и тоже освобождённая команда. Всё то же самое было. Приходилось ждать, пока кто-то травмируется в первой команде. К тому же мне ещё не повезло. Я играл во второй паре, и мне Назаров говорил: «Терпи, терпи, нельзя упустить шанс». А у меня возникла тогда проблема с пахами. В принципе можно было удержаться, нужно было сыграть матчей 60, чтобы получить односторонку, но получилось играть по 20 матчей, что никак не тянуло на контракт.

«Люди набирают по 90 очков в АХЛ, а на них уже стоит клеймо»

— Что можете посоветовать молодым игрокам, которые сейчас массово едут в Америку?

— Да ничего особенного тут не сказать. Нужно терпеть и работать, желательно знать уже язык. Поставить себе цель – и ей следовать. Я смотрю на некоторых ребят, так они только приехали и уже назад едут. Понятно, что всё непросто и никто тебя там не ждёт. Но вот есть пример Барбашёва, который сколько времени ездил по фармам и в итоге пробился.

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— Барбашёв – это удачный пример, а что делать тому же Костину? Его вызвали в НХЛ, он забил гол и сразу отправился обратно в АХЛ.

— Да-да, таких историй тоже много. В команде четыре звена, в первых двух играют звёзды, и туда не пробиться. Но надо ждать своего момента. Иногда команда начинает проигрывать, тогда идут перестановки, которыми можно воспользоваться. А у «Сент-Луиса» сильная команда. Ну, забил ты шайбу, а кого из состава убирать ради тебя. Терпи дальше.



Иногда ещё как бывает. Парень сыграл хорошо, а его отправляют обратно, чтобы проверить характер, как он воспримет эту ситуацию, не сломается ли. Очень много маленьких нюансов, потому что огромная конкуренция у них. Никуда от этого не деться.



— Как понять, когда наступил такой момент, что дальше ждать шанса уже не имеет смысла?

— Надо понимать, что если тебя постоянно двигают вверх-вниз, то это не игрок НХЛ. Некоторые люди играют в фарм-клубах, набирают по 80-90 очков, а их даже не рассматривают на вызов в основу. Потому что когда-то их уже проверяли, и сейчас на них стоит клеймо – не уровень НХЛ. Много таких игроков было и в ИХЛ.

В моём случае я промучился с пахами, лечился, восстанавливался. Отправили меня в Ванкувер. Там сказали, что давай всё закачаем, никакой операции тут не нужно. А приехал в Россию, год отыграл, и Конов сказал, что сколько можно мучиться, надо делать операцию. Сделали операцию – и дальше уже играл нормально. Сейчас к такому лечению уже проще относятся.

«Фига себе. А кто это такой? Да это Овечкин»

— Возвращение в Россию совпало с дебютом на взрослом уровне Александра Овечкина. Как вы стали его «дядькой»?

— Я очень хорошо помню его первое появление на тренировке. Это был ноябрь. Команда выходит на тренировку, а он уже на льду. Смотрю, какой-то парень бросает по воротам, какие-то финты делает. Знаете, многих молодых игроков приглашают на тренировки, но большая часть даже не запоминается ничем. А тут вышел праворукий парень, бросает, разминается активно.



Я такой спрашиваю: «Фига себе. А кто это такой?». «Да это Овечкин», – говорят мне. 16-летний пацан сразу очень ярко себя проявил, вёл себя нагло на тренировках, ничего не стеснялся. Он начал с нами тренироваться и всегда выделялся. То обыграет кого-нибудь, то силовой приём применит. Обычно молодые игроки стесняются себя проявлять, а он здоровенький, нагленький. Ему раз по рукам двинут, а он всё равно лезет.



— Каким он был за пределами льда?

— Очень скромный. И баулы носил, и шайбы собирал. Дядя Миша (отец Александра, Михаил Овечкин. – Прим. «Чемпионата») привезёт его на тренировку, а сам за стеклом встанет в Новогорске. К Саше ребята, и я в том числе, сразу сильно прикипели. Я начал с ним разговаривать, потом мы поехали в Уфу, он первый гол забил в карьере. В следующем сезоне Билялетдинов пришёл, и у Овечкина уже было твёрдое место в составе.

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— Его поведение на тренировках не удивляло ветеранов?

— Молодых игроков всегда учили, что не нужно наглеть. Ветеран тебя будет бить, а ты проявляй уважение. А Овечкин был парнем не из робкого десятка. Скромный парень в жизни, но очень зло играл на льду. Уже тогда было видно, что парень заиграет на самом высоком уровне.



— Неужели не пытались проучить его?

— Знаете, как было. С ним играешь жёстко, а он так же отвечает. Это же спорт, хоккей. Никто специально грубить не собирался. Знаете, когда человек не боится и показывает себя, к нему начинают проявлять уважение. Поэтому он очень быстро влился в коллектив.



— О чём вы разговаривали с ним?

— Про семью разговаривали. Дядя Миша в футбол играл, был неплохим защитников, но травму колена получил. Тётю Таню (мама Александра, Татьяна Овечкина. – Прим. «Чемпионата») все знают. Саша рассказывал, как она в финале ни одного промаха не сделала. Он молодчик, настоящий спортсмен, во все игры играл. Сейчас он каждый год приезжает в Новогорск, мы встречаемся, вспоминаем какие-нибудь моменты. Никакого налёта звёздности у человека нет. Каким он был, таким и остался сейчас. Вроде бы недавно был маленьким Сашей, а сейчас уже легенда. Летят времена.

«Динамо» 2005 года – лучшая команда в моей карьере»

— Совсем недавно 15 лет исполнилось с момента легендарного матча с «Авангардом». Часто вспоминаете ту встречу?

— Два года подряд мы вылетали от «Авангарда» в плей-офф. Ну неудобный соперник они были для «Динамо». Первый матч серии – поражение в «Лужниках» по буллитам. И сразу мысли в голове: «Неужели опять «Авангард»?». И вот та игра пошла с первого периода. Удачно забили и смяли их с первых минут. Там всё было сразу понятно.

0:11 и Овечкин, побивший Твердовского. Главный провал «Авангарда» Такого позора в истории Суперлиги у омского клуба больше не было. «Динамо» с Крикуновым буквально вынесло соперника.

Потом предстояло ехать в Омск, и там уже случился гол-фантом Мирнова, благодаря которому мы выиграли 1:0. Переломили ход серии, хотя у них был очень сильный состав с Ягром и Коваленко. В последнем матче выиграли 3:1 и прошли дальше. Тогда команда уже почувствовала уверенность. В финале нас ждала «Лада», но после победы над «Авангардом» все игроки «Динамо» уже почувствовали запах крови. Понимали, что нас будет очень сложно остановить.

Фото: из личного архива

— Та команда была лучшей в вашей карьере?

— Да. Почему-то особо вспоминается Паша Дацюк. Он не очень хорошо начал сезон, был после операции. Два или три гола забил за долгое время. Но как ни придёшь в тренажёрный зал, а он велосипед крутит перед тренировкой. Набирал, набирал, набирал форму – и к плей-офф вышел на феноменальный уровень. На тренировке перед финалом делали упражнения «два в два», «два в один». И Серёга Вышедкевич говорит мне: «Как хорошо, что Дацюк в нашей команде».



Андрей Марков был в хорошей форме, Овечкин был хорош. Шесть пятёрок было в «Динамо», но при этом команда была очень дружной. Кто не попадал в состав, не начинал бухтеть из-за отсутствия игрового времени. Чувствовался хороший микроклимат. И Владимир Васильевич Крикунов сразу сказал, что играть будет тот, кто сильнее, а не тот, кто приехал из НХЛ или является иностранцем. Как всегда, у Крикунова команда была прекрасно готова физически. Очень сильная команда, которая к финалу вышла на пик.

«Ты чего разодрался? Да ты первый начал»

— Следующей командой в вашей карьере стал «Витязь». Как в одной команде могли уживаться звёздные хоккеисты и хулиганы формата Веро?

— Самое странное, что тренером был канадец Майк Крушельницки. После работы с Крикуновым попасть к Крушельницки, у которого вообще не было предсезонки… это было так странно. Час на льду, по желанию – штанга. Там все просто обалдели. В принципе у нас была играющая команда. И начали сезон мы хорошо, прошли сентябрь на третьем месте в лиге. Но сейчас, как тренер, я уже всё понимаю, почему так получилось. Никакого фундамента не заложили, в итоге сдулись и еле в плей-офф попали.



Бойцы в команде были, но вы же знаете, кто был хозяином «Витязя». Он любил таких игроков. Все нас боялись в лиге. Обыграете, значит обыграете, но толкаться с нами лучше не надо.

«Босс обожал драки, он был мафиози». Североамериканцы — о «бандитском» «Витязе» Клуб из Чехова тех времён — гроза КХЛ. За океаном регулярно вспоминают о громких историях.

— Вам нравилось, что они делали на льду?

— Да я вот сейчас вспоминаю и скажу, что особой грязи не было. Это потом уже началось. Не помню такого, чтобы в первом сезоне был какой-то беспредел. Во втором сезоне уже был небольшой перебор, а так у нас только Симпсон и Веро были. Симпсон, кстати, и сыграть в хоккей мог.

Драка Андрея Скопинцева с Алексеем Трощинским в матче «Витязь» — «Динамо»

— Вы ведь однажды тоже скинули краги, причём подрались со своим другом Алексеем Трощинским в матче с московским «Динамо». Как это произошло?

— Да это был чистый игровой момент. Как сейчас помню, играли мы в Подольске, а не в Чехове. Попал я ему как-то, и Лёха такой раз – давай драться. Нас удалили до конца матча. Выходим после игры на улицу. Лёха спрашивает: «Ты чего разодрался?». Я ему: «Да ты первый начал». Он мне отвечает: «Да сам ты первый начал!». Но жили мы все в одном районе. Я, он и Олег Ореховский. В итоге все вместе поехали, посидели, посмеялись. Всё абсолютно нормально прошло. Ничего страшного, ведь это хоккей, такой вид спорта.

«Играйте в хоккей, пока играется»

— После стольких сезонов на самом высоком уровне вы согласились на игру в «Динамо» Балашиха, которое выступало в ВХЛ. Зачем вам был нужен этот переход?

— Я вам скажу, что это очень сложный переход от игрока к дальнейшей жизни. Столько сезонов провёл в хоккее. Играешь-играешь, а тут бац – и не знаешь, что делать. Наверное, ещё не до конца наигрался. Сейчас даже Владимир Васильевич говорит хоккеистам, что играйте, пока играется. Этот переход очень сложный. Ты всю жизнь играл в хоккей. Тебя кормили на базе. Пришёл, поел, ушёл. А когда наступает такой момент, не понимаешь, что делать. А тут предложили ещё поиграть. И ты такой понимаешь: «Ага. Будешь хорошо играть, а вдруг ещё получится что-то». В моём случае ведь так и получилось.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

— Вы ведь стали чемпионом России в тот сезон, потому что получили вызов в главную команду «Динамо».

— Да я уже и не ожидал, что так может получиться. Прошло полгода, за которые привык к уровню ВХЛ, и тут снова поднимают в КХЛ. Было очень приятно снова оказаться на этом уровне.



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