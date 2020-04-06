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Скопинцев: люди набирают по 90 очков в АХЛ, а на них уже стоит клеймо — не уровень НХЛ

Скопинцев: люди набирают по 90 очков в АХЛ, а на них уже стоит клеймо — не уровень НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Тренер московского «Динамо» Андрей Скопинцев дал совет молодым игрокам, которые мечтают пробиться в Национальную хоккейную лигу.

«Да ничего особенного тут не сказать. Нужно терпеть и работать, желательно знать уже язык. Поставить себе цель – и ей следовать. Я смотрю на некоторых ребят, так они только приехали и уже назад едут. Понятно, что всё непросто и никто тебя там не ждёт. Но вот есть пример Барбашёва, который сколько времени ездил по фармам и в итоге пробился.

Надо понимать, что если тебя постоянно двигают вверх-вниз, то это не игрок НХЛ. Некоторые люди играют в фарм-клубах, набирают по 80-90 очков, а их даже не рассматривают на вызов в основу. Потому что когда-то их уже проверяли, и сейчас на них стоит клеймо – не уровень НХЛ. Много таких игроков было и в ИХЛ», — сказал Скопинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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