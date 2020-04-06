О`Райлли на карантине тренируется вместе с сыном. Видео

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги показала, как нападающий клуба «Сент-Луис Блиюз» Райан О`Райлли поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист присоединился к популярному челленджу «Оставайтесь дома», выполнив упражнение вместе с сыном.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва остаются неизвестными.

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