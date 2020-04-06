Бекстрём — о недавней шутке: на самом деле, Овечкин никогда не просит шайбу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал свою недавнюю шутку о том, что капитан команды Александр Овечкин во время игр постоянно кричит, чтобы получить шайбу.



«Мне не по себе от того интервью, если честно. Я лишь хотел сделать интервью как можно более смешным. Понятно, что это была просто шутка. На самом деле, шайбу Овечкин никогда не просит. Он настолько классный снайпер, что я сам всегда рад с ним поделиться шайбой», — сказал Бекстрём.



Регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Овечкин мастерски играл на нервах вратаря. Флёри бесился и бегал за ним с клюшкой Капитан «Вашингтона» знал, с кем имеет дело. Голкипер «Вегаса» выходил из себя и провалил финал Кубка Стэнли.