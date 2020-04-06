Скабелка не договорился о новом контракте с «Барысом» и покинет клуб

Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, информирует официальный сайт команды. Действующий договор Скабелки с клубом истекает 30 апреля 2020 года. Таким образом, «Барыс» приступает к поискам нового главного тренера.



Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1. Вскоре казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.