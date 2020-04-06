The Athletic: в «Монреале» хотят вернуть Ковальчука — он поможет молодому Романову

Обозреватель The Athletic Арпон Басу оценил условия, при которых в составе «Монреаль Канадиенс» в следующем сезоне может дебютировать защитник ЦСКА Александр Романов.
«Что касается приезда Александра Романова, то, скажу честно, мне не нравятся обстоятельства, при которых он приезжает в «Монреаль». Для новичка слишком высоки ожидания — сразу третья пара обороны. Думаю, что это одна из причин, по которой «Канадиенс» очень заинтересованы в возвращении в следующем сезоне Ильи Ковальчука. Ковальчук может помочь молодому соотечественнику справиться с давлением и этими высокими ожиданиями. Кроме того, у менеджмента «Монреаля» могут возникнуть трудности в том, чтобы управлять Романовым, поскольку у Александра, скорее всего, будет пункт в контракте, который позволит вернуться в КХЛ в случае отправки в фарм-клуб», — отметил Басу.
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