Заварухин: сезон для «Сибири» получился успешным. Ребята просто красавчики

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги сезона для своей команды. «Сибирь» вышла во второй раунд Кубка Гагарина, после чего плей-офф был прерван из-за пандемии коронавируса.
«Считаю, что сезон получился успешным. Ребята просто красавчики. Понятно, что были спады в ходе регулярного чемпионата, но в итоге достигли хорошего результата.
За счёт чего прошли „Автомобилист“? За счёт командных взаимодействий. У нас получилось создать хорошую атмосферу внутри, подобрался отличный коллектив. Очень рад, что в команде сложилась такая обстановка. Благодарен за это всем: и хоккеистам, и руководству, и тренерскому штабу. В «Сибири» получился единый кулак. Перед началом сезона я говорил, что мы сможем добиваться результата, только если пойдём по этому пути. В команде нет ярких звёзд, но у нас есть сибирский дух.
С «Автомобилистом» мы прежде всего здорово сыграли в средней зоне. Хотя я считаю, что оборона вообще начинается в зоне атаки. Мы понимали, что соперник будет больше играть с шайбой, и были готовы к большому количеству бросков по нашим воротам. Но Екатеринбург в основном атаковал с углов, а мы при этом должны были полностью занять свой пятак, не давая возможности подправить или добить шайбу», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
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