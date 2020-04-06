Форвард ЦСКА Слепышев превратил поход за покупками в тренировку

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев показал, как можно тренироваться в условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса.

«Меня многие спрашивали, как мне удаётся оставаться в форме во время выходных. Этот комплекс поможет вам. Вместе с «Лентой», два-то раза в неделю! И семья будет довольна!» — приводит слова хоккеиста пресс-служба «армейцев».

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.