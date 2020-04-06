Защитник ЦСКА Марченко помог детскому онкологическому центру

Защитник ЦСКА и сборной России Алексей Марченко помог детскому онкологическому центру имени Блохина. Хоккеист приобрёл дорогостоящий препарат «Онкоспар» для ежедневного лечения больных детей.

«От лица онкологического центра и от себя лично я бы хотела поблагодарить Алексея Марченко за оказанную помощь. Действительно, сегодня жизненно необходимо своевременно получать препараты, от которых зависит, без преувеличения, жизнь наших маленьких пациентов. В это сложное время важно держаться вместе и поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Мы очень благодарны Алексею за быстрый отклик, благодаря которому мы смогли предоставить детям препараты, которые им были так необходимы. Такие люди, как Алексей, создают тот самый остров надежды, без которого нельзя представить дальнейшее плавание по бескрайним, но иногда очень беспокойном широтам океана нашей жизни», — приводит слова директора центра Светланы Варфоломеевой пресс-служба ФХР в своём «инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.