Леонов: не теряю связь с казахстанским хоккеем, готов рассмотреть интересные предложения

Известный специалист Юрий Леонов заявил, что рассмотрел бы предложение поработать в Казахстане.

«Чем сейчас занимаюсь? Пока ничем. Играю с ветеранами в команде «Легенды хоккея». В трудовом плане я свободен.

Рассмотрел бы предложение поработать в Казахстане? Конечно, конечно. Я уже прошёл через детско-юношескую школу и Высшую лигу, поработал в КХЛ. Так что готов рассмотреть интересные предложения. Хочется взяться за амбициозную задачу, чтобы был стимул для роста и верхний рубеж, к чему можно было бы стремиться. Я имею в виду работу в КХЛ, а также, возможно, со сборной.

Слежу ли за казахстанским хоккеем? Естественно, постоянно слежу и за «Барысом», и за сборной Казахстана. У меня родители до сих пор живут в Усть-Каменогорске. Через них узнаю, как идут дела у «Торпедо». Так что не теряю связь с казахстанским хоккеем и родиной», — приводит слова Леонова «Шайба.kz».

56-летний Леонов в течение двух сезонов возглавлял чеховский «Витязь» (2012-2014), сезон-2014/2015 начинал в должности главного тренера «Амура», однако в ходе сезона был отправлен в отставку.