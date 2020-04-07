Захаров: в результатах минского «Динамо» виноват не клуб, а весь белорусский хоккей

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о развитии белорусского хоккея.

«Жизнь покажет, как они выступят. Если выиграют квалификацию, конечно, будут достойны. Будем сражаться. Да, много времени упущено, многое сделано в хоккее впустую. Все это прекрасно понимают. В первую очередь это видно по результатам минского «Динамо». Но в этом не «Динамо» виновато, а весь белорусский хоккей.

В первых трёх командах экстралиги, наверное, впервые за всю историю не играл ни один молодой парень. Никогда такого не было. В прошлом году таких хоккеистов было пять: два в «Юности», два в «Шахтёре» и один в «Немане».

Это говорит о том, что слабые хоккеисты. Нет их. В чемпионате фарм-клубов 16-летние ребята обыграли 20-летних. Это не красит хоккей. С одной стороны, это хорошо. С другой — полный провал белорусского хоккея», — цитирует Захарова «Прессбол».