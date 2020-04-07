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Мильштейн: Михеев хочет заключить новый контракт с «Торонто»

Мильштейн: Михеев хочет заключить новый контракт с «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева, заявил, что его клиент рассчитывает на продление контракта с клубом.

«Клуб выполнил свои обещания, и если бы не остановка сезона, то Илья мог бы вернуться на лёд после 19 марта. Он очень заинтересован в том, чтобы снова заключить контракт с «Торонто», — приводит слова Мильштейна The Province.

Михеев получил порез кисти коньком в конце декабря 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 (8+15) очка в 39 матчах в составе «кленовых листьев» при показателе полезности "+7". Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.

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