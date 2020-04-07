Олимпийский чемпион Каспарайтис коротко подстригся и спел «Теперь ты в армии»

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис опубликовал в «Инстаграме» видео того, как он участвует в челлендже и коротко стрижётся.

«Когда парикмахер больше недоступен», — подписал Каспарайтис видеоролик.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дарюса Каспарайтиса.

«Теперь ты в армии, — напел на английском Каспарайтис известную композицию, в то время как дочь стригла его машинкой. — Челлендж, кто следующий?»

Ранее олимпийский чемпион вспомнил подробности противостояния со знаменитым нападающим Яромиром Ягром. В 1993 году российский защитник в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» применил против чешского защитника эффектный жёсткий силовой приём.

Каспарайтис — о силовом приёме: Ягр хотел уйти от столкновения, но я всё равно его поймал