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Олимпийский чемпион Каспарайтис коротко подстригся и спел «Теперь ты в армии»

Олимпийский чемпион Каспарайтис коротко подстригся и спел «Теперь ты в армии»
Хоккей / Прочие 0

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис опубликовал в «Инстаграме» видео того, как он участвует в челлендже и коротко стрижётся.

«Когда парикмахер больше недоступен», — подписал Каспарайтис видеоролик.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дарюса Каспарайтиса.

«Теперь ты в армии, — напел на английском Каспарайтис известную композицию, в то время как дочь стригла его машинкой. — Челлендж, кто следующий?»

Ранее олимпийский чемпион вспомнил подробности противостояния со знаменитым нападающим Яромиром Ягром. В 1993 году российский защитник в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» применил против чешского защитника эффектный жёсткий силовой приём.

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Интересно, что позднее Дарюс и Яромир стали одноклубниками по «Питтсбургу».
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