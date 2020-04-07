Олимпийский чемпион Каспарайтис коротко подстригся и спел «Теперь ты в армии»
Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис опубликовал в «Инстаграме» видео того, как он участвует в челлендже и коротко стрижётся.
«Когда парикмахер больше недоступен», — подписал Каспарайтис видеоролик.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дарюса Каспарайтиса.
«Теперь ты в армии, — напел на английском Каспарайтис известную композицию, в то время как дочь стригла его машинкой. — Челлендж, кто следующий?»
Ранее олимпийский чемпион вспомнил подробности противостояния со знаменитым нападающим Яромиром Ягром. В 1993 году российский защитник в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» применил против чешского защитника эффектный жёсткий силовой приём.
Каспарайтис — о силовом приёме: Ягр хотел уйти от столкновения, но я всё равно его поймал
Каспарайтис снёс Ягра не хуже, чем Овечкин! Жёсткий защитник не щадил никого
Интересно, что позднее Дарюс и Яромир стали одноклубниками по «Питтсбургу».
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