Каспарайтис — о силовом приёме: Ягр хотел уйти от столкновения, но я всё равно его поймал

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис вспомнил подробности противостояния со знаменитым нападающим Яромиром Ягром. В 1993 году российский защитник применил против Ягра эффектный силовой приём.

Силовой приём Каспарайтиса против Ягра в матче «Айлендерс» — «Питтсбург»

«Помню свой силовой приём на Яромире Ягре, это было в серии плей-офф «Айлендерс – «Питтсбург». Никто не хотел уступать, это же серии на выбывание. Получилось так, что Ягр побежал в атаку и хотел меня объехать. В результате я въехал прямо в него. Провёл чистый силовой, но немного попал ему в пах, случайно задел. Дело в том, что он увидел меня в последнюю секунду, хотел уйти от столкновения, но я всё равно его поймал. Мы играли дома, в Лонг-Айленде, болельщики буквально сходили с ума!

Потом мы играли вместе? Мы с Ягром всё время ругались. На самом деле Яромир любил предъявлять всем претензии. Особенно защитникам. Говорил, что мы не можем отдать точный пас ему на клюшку. Но ничего страшного в этих спорах нет, это нормальное явление. Как у одноклубников, у нас были хорошие отношения», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Каспарайтис — о хите против Линдроса в 1998-м: так получилось, что он потерял сознание