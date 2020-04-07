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Каспарайтис — о силовом приёме: Ягр хотел уйти от столкновения, но я всё равно его поймал

Каспарайтис — о силовом приёме: Ягр хотел уйти от столкновения, но я всё равно его поймал
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис вспомнил подробности противостояния со знаменитым нападающим Яромиром Ягром. В 1993 году российский защитник применил против Ягра эффектный силовой приём.

Силовой приём Каспарайтиса против Ягра в матче «Айлендерс» — «Питтсбург»

«Помню свой силовой приём на Яромире Ягре, это было в серии плей-офф «Айлендерс – «Питтсбург». Никто не хотел уступать, это же серии на выбывание. Получилось так, что Ягр побежал в атаку и хотел меня объехать. В результате я въехал прямо в него. Провёл чистый силовой, но немного попал ему в пах, случайно задел. Дело в том, что он увидел меня в последнюю секунду, хотел уйти от столкновения, но я всё равно его поймал. Мы играли дома, в Лонг-Айленде, болельщики буквально сходили с ума!

Потом мы играли вместе? Мы с Ягром всё время ругались. На самом деле Яромир любил предъявлять всем претензии. Особенно защитникам. Говорил, что мы не можем отдать точный пас ему на клюшку. Но ничего страшного в этих спорах нет, это нормальное явление. Как у одноклубников, у нас были хорошие отношения», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Интересно, что позднее Дарюс и Яромир стали одноклубниками по «Питтсбургу».
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