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Нападающий СКА Барабанов заключил контракт с «Торонто»

Нападающий СКА Барабанов заключил контракт с «Торо
Нападающий СКА Барабанов заключил контракт с «Торонто»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», российский форвард СКА Александр Барабанов заключил однолетний контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний форвард принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.

Карьера Александра Барабанова

Александр является олимпийским чемпионом 2018 года, а также бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. В составе молодёжной сборной России Александр занял третье место на чемпионате мира 2014 года. В СКА Барабанов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

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