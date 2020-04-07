Мильштейн: Барабановым интересовались более 20 клубов НХЛ, он остановил выбор на «Торонто»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий в НХЛ интересы нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Александра Барабанова, прокомментировал переход своего клиента в канадский клуб.

«На протяжении трёх последних лет к Александру Барабанову проявляли интерес более 20 клубов НХЛ. Он не драфтован, поэтому спокойно выбирал из всех вариантов. В результате Александр решил остановить свой выбор на «Торонто», так как это клуб с большой историей и большими задачами. Барабанов будет рад присоединиться к своей новой команде и с нетерпением ждёт, когда сможет проявить себя в форме «Лифс», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Барабанов принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.